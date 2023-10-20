«Славится надежностью!»: «Москвич 6» назвали неравноценным Toyota Camry
Если депутаты пересядут на автомобили «Москвич», они не станут популярны среди остальных россиян, отметил в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Автомобиль «Москвич 6» нельзя сравнивать с Toyota Camry, так как второй славится своей надежностью и имеет гораздо более долгую историю, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН.
Ранее глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев заявил РИА Новости, что его восхитил новый «Москвич 6». Депутат сообщил РИА Новости, что взял новинку на тест-драйв, ездит на ней уже 10 дней. По его мнению, автомобиль не хуже Toyota Camry. Ян Хайцеэр отметил, что эти две машины не являются равноценными.
«Каждое мнение субъективное. Все-таки, глава комитета по транспорту – это не значит автомобильный эксперт. Это человек, который хорошо разбирается в законотворчестве в области автомобилестроения и прочего. Сравнивать «Москвич 6» с Toyota Camry… Не могу сказать, что машины равноценны. Все-таки, Toyota имеет гораздо более долгую историю. Мало того, мы знаем, что Toyota, прежде всего, славится своей надежностью. Не считаю, что эти машины одинаковы», - сказал Хайцеэр.
Он также отметил, что если депутаты пересядут на автомобили «Москвич», они не станут популярны среди остальных россиян.
«У господ депутатов, по идее, вариативности быть не должно. Они должны пересесть на те автомобили, которые считаются российскими или хотя бы собираются на территории РФ. Добавит ли это популярности автомобилю… Вряд ли. Человек выбирает по собственным ощущениям и по финансовым возможностям», - добавил Хайцеэр.
Ранее, 9 октября, компания «Москвич» объявила цены на лифтбек «Москвич 6». Новые автомобили появятся у дилеров в ближайшее время, старт продаж начнется до конца месяца. Автомобиль можно будет купить в двух комплектациях – «Комфорт» и «Бизнес». Стоимость машины составит 2,6 и 2,8 млн рублей соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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