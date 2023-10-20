«Славится надежностью!»: «Москвич 6» назвали неравноценным Toyota Camry

Автомобиль «Москвич 6» нельзя сравнивать с Toyota Camry, так как второй славится своей надежностью и имеет гораздо более долгую историю, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН.

Ранее глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев заявил РИА Новости, что его восхитил новый «Москвич 6». Депутат сообщил РИА Новости, что взял новинку на тест-драйв, ездит на ней уже 10 дней. По его мнению, автомобиль не хуже Toyota Camry. Ян Хайцеэр отметил, что эти две машины не являются равноценными.