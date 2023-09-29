«Времени не было»: Российско-китайскую Lada X-Cross 5 сравнили с «Москвичом»
В России все в порядке с премиальными Aurus, при этом собственные разработки кроссоверов типа Lada X-Cross быстро сделать не получится, сказал в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Кроссовер Lada X-Cross 5 будет стоить немного дороже китайских аналогов, при этом его главным покупателем станут госструктуры, предположил в интервью НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов ранее сообщил, что Lada X-Cross 5, - первый автомобиль в истории компании, созданный в партнерстве с Китаем, - появится в продаже на рубеже 2023 и 2024 гг. Партнером ВАЗа стала китайская компания FAW.
«Есть подозрение, что это такой же "китайский" автомобиль, как "Москвичи". Времени на разработку этого автомобиля, конечно, не было, название заготовленное есть, поэтому вряд ли это будет чем-то отличаться от китайских машин. К сожалению, пока невозможно ожидать быстрых и самобытных решений в автомобильной отрасли, пока это все отверточная сборка. Что касается цены, возможно, на АвтоВАЗе они будут немножко дороже китайских аналогов», - сказал Хайцеэр.
Глава АвтоВАЗа заявил о большом спросе на Lada X-Cross 5. Хайцеэр связал это с госзаказом и похвалил отечественные «Аурусы».
«Учитывая, что все госорганы должны перейти на отечественные автомобили, наверняка есть структуры, которые заказали эти машины, оттуда и очередь, и громкие заявления. У нас есть Aurus, с премиальным классом отечественных автомобилей все в порядке, дальше у нас провал, а потом появляются кроссоверы такого класса, как Lada X-Cross и "Москвич"», - заключил собеседник НСН.
«АвтоВАЗ» впервые представил кроссовер Lada X-Cross 5 в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом эксперты называли эту машину «копией» китайского Bestune T77 от концерна FAW.
Коммерческий директор автозавода «Москвич» Александр Мигаль ранее говорил, что госорганам поставили не более 10% автомобилей этой марки, а все остальные «Москвичи» купили частные лица, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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