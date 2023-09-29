«Времени не было»: Российско-китайскую Lada X-Cross 5 сравнили с «Москвичом»

Кроссовер Lada X-Cross 5 будет стоить немного дороже китайских аналогов, при этом его главным покупателем станут госструктуры, предположил в интервью НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов ранее сообщил, что Lada X-Cross 5, - первый автомобиль в истории компании, созданный в партнерстве с Китаем, - появится в продаже на рубеже 2023 и 2024 гг. Партнером ВАЗа стала китайская компания FAW.