Скворцова рассказала, когда врачам изменят систему оплаты труда

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, что переход на новую систему оплаты труда врачей займет не меньше двух лет. При этом она подчеркнула, что для реализации плана понадобится дополнительное финансирование из бюджета, сообщает RT.

Министр отметила, что в рамках реформы необходимо сформировать типовые нормы труда на одну ставку в каждой профессиональной квалификационной группе, отмечает Газета.ру