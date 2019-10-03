Скворцова рассказала, когда врачам изменят систему оплаты труда
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, что переход на новую систему оплаты труда врачей займет не меньше двух лет. При этом она подчеркнула, что для реализации плана понадобится дополнительное финансирование из бюджета, сообщает RT.
Министр отметила, что в рамках реформы необходимо сформировать типовые нормы труда на одну ставку в каждой профессиональной квалификационной группе, отмечает Газета.ру
Ожидается, что детальный прогноз дополнительных затрат на изменение системы оплаты труда врачей будет подготовлен только к концу 2021 года.
Напомним, в течение нескольких месяцев по всей России были зафиксированы случаи, когда в больницах из-за маленьких зарплат массово увольняются врачи. Последний скандал связан с коллективным увольнением врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина.
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