Скворцова подтвердила превалирование II группа крови у заболевших COVID-19
Среди заразившихся новым коронавирусом больше всего людей со второй группой крови. Такую статистику привела руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
По её словам, этот довольно интересный факт уже зафиксирован в зарубежной профильной литературе и совершенно точно подтверждён в центрах отечественного ФМБА, передает ТАСС. Реже всего среди инфицированных, по данным Скворцовой попадаются люди с IV группой крови.
Как уточнила глава ФМБА, заражённые со II группой идут в большом отрыве от других. Она связывает это с тем, что данная группа больше других распространена в популяции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru