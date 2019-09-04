Скворцова отчиталась о росте продолжительности жизни россиян

По итогам семи месяцев текущего года продолжительности жизни мужчин подросла до 68,5 года, женщин – до 78,5 года.

При этом Скворцова подчеркнула, что по скорости увеличения средней продолжительности жизни Россия обгоняет все другие страны, передает Ura.ru.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Накануне в город прибыл президент РФ Владимир Путин.



