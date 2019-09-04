Скворцова отчиталась о росте продолжительности жизни россиян
Министр здравоохранения России Вероника Скворца рассказала журналистам на полях Восточного экономического форума во Владивостоке и росте средней продолжительности жизни россиян, сообщает РИА ФАН.
По итогам семи месяцев текущего года продолжительности жизни мужчин подросла до 68,5 года, женщин – до 78,5 года.
При этом Скворцова подчеркнула, что по скорости увеличения средней продолжительности жизни Россия обгоняет все другие страны, передает Ura.ru.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Накануне в город прибыл президент РФ Владимир Путин.
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