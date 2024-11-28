Скворцова: Молодыми в скором времени смогут считаться люди до 60 лет
28 ноября 202413:39
Молодыми в скором времени смогут считаться люди до 60 лет, заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова, сообщает «Интерфакс».
По её словам, возрастные периоды меняются совершенно с учетом увеличения продолжительности жизни.
В настоящее время молодыми, согласно классификации возрастов ВОЗ, считаются люди до 44 лет.
Ранее стало известно, что в России выделят более 2 трлн рублей на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru