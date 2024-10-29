Путин: В России должна расти продолжительность деятельной и достойной жизни
Одной из целей российского здравоохранения является продление «деятельной жизни» людей, заявил президент России Владимир Путин на в ходе выступления на Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение».
По его словам, важно, чтобы у россиян в солидном возрасте оставались «возможности и желание работать», быть «наставниками» и передавать свой опыт.
При этом продолжительность жизни должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет. Для этого необходимо снизить дифференциацию по этому показателю между регионами страны и не только.
«Хорошо известно, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы», - добавил Путин.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал главной национальной целью увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru