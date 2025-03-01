Скуратов: Березовский мог предотвратить убийство Листьева

У бизнесмена Бориса Березовского были все шансы предотвратить убийство российского журналиста Владислава Листьева, но олигарх улетел из России, чтобы обеспечить себе алиби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-генпрокурора РФ Юрия Скуратова.

При этом он подчеркнул, что сам предприниматель «не играл главной роли» в этом деле.

Первого гендиректора ОАО «Общественное Российское Телевидение», тележурналиста Влада Листьева убили 30 лет назад, 1 марта 1995 года, в подъезде его дома в центре Москвы. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е годы. Оно до сих пор остается нераскрытым.