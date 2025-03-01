Скуратов: Березовский мог предотвратить убийство Листьева
У бизнесмена Бориса Березовского были все шансы предотвратить убийство российского журналиста Владислава Листьева, но олигарх улетел из России, чтобы обеспечить себе алиби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-генпрокурора РФ Юрия Скуратова.
При этом он подчеркнул, что сам предприниматель «не играл главной роли» в этом деле.
Первого гендиректора ОАО «Общественное Российское Телевидение», тележурналиста Влада Листьева убили 30 лет назад, 1 марта 1995 года, в подъезде его дома в центре Москвы. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е годы. Оно до сих пор остается нераскрытым.
Уголовное дело об убийстве Листьева несколько раз возобновлялось. Срок давности по нему истек еще 1 марта 2010 года, но в октябре того же года возникли новые данные. Так, осужденный по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что журналиста убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще один человек. По его словам, это преступление якобы заказал Борис Березовский, который тогда был членом совета директоров ОРТ.
Правоохранители проверяли олигарха на причастность к этому преступлению, но подтверждения этой версии так и не было найдено. Самого Березовского нашли мертвым в его особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР
- В России снимут первый киберсериал об искусственном интеллекте
- Скуратов: Березовский мог предотвратить убийство Листьева
- СМИ: Трамп решил полностью прекратить поставки оружия Киеву
- СМИ: Самолет Зеленского вылетел с военной базы США в Лондон
- СМИ: Владельцу аэропорта «Домодедово» Каменщику закрыли выезд из РФ
- В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоэтажке
- Жительница Красноярского края подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла
- МО: Операторы FPV-дронов уничтожили боевую технику ВСУ
- СМИ: После спора в Белом доме Зеленский час ждал решения Трампа по сделке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru