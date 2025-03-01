Скуратов: Березовский мог предотвратить убийство Листьева

У бизнесмена Бориса Березовского были все шансы предотвратить убийство российского журналиста Владислава Листьева, но олигарх улетел из России, чтобы обеспечить себе алиби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-генпрокурора РФ Юрия Скуратова.

При этом он подчеркнул, что сам предприниматель «не играл главной роли» в этом деле.

Первого гендиректора ОАО «Общественное Российское Телевидение», тележурналиста Влада Листьева убили 30 лет назад, 1 марта 1995 года, в подъезде его дома в центре Москвы. Это преступление стало одним из самых громких в 90-е годы. Оно до сих пор остается нераскрытым.

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Уголовное дело об убийстве Листьева несколько раз возобновлялось. Срок давности по нему истек еще 1 марта 2010 года, но в октябре того же года возникли новые данные. Так, осужденный по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что журналиста убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще один человек. По его словам, это преступление якобы заказал Борис Березовский, который тогда был членом совета директоров ОРТ.

Правоохранители проверяли олигарха на причастность к этому преступлению, но подтверждения этой версии так и не было найдено. Самого Березовского нашли мертвым в его особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПреступленияГенпрокурорБорис БерезовскийУбийствоЖурналисты

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