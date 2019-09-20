Скрепы от Телеграма: Путин троллит, Шнуров матерится, Устинов выдыхает

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Президент России Владимир Путин встретился с турецким и иранским лидерами в Анкаре для согласования позиции по Сирии и вопросам безопасности на Ближнем Востоке. Обсуждения прошли на фоне атаки, которой подверглись накануне саудовские нефтеперерабатывающие заводы. Российский лидер призвал Эр-Рияд для обеспечения безопасности приобрести у России ракетные комплексы С-300, по примеру Ирана, или С-400, как это сделали турецкие власти. Подчеркивая оборонительный характер вооружения, президент России процитировал Коран, что широко обсуждалось в российских кавказских телеграм-каналах.

«Повестка для Турции» пишет о мирных перспективах для Сирии по итогам саммита:

«Эрдоган потихоньку отходит от демонизации Асада. Смягчает риторику. <...> война в Сирии подходит к концу, и диалог Эрдогана с Асадом близок (хотя и не прямой). И самое интересное это то, что за сегодня я услышал этот призыв и прогноз от огромного количества политологов и обозревателей».

«Спросите у Расула» шутит:

«Все тайное, когда-нибудь становится явным. То ли после посещения Ботлиха, то ли после встречи с Хабибом Путин начал цитировать Коран».

«Abbas Djuma» отмечает:

«Коран - это, конечно, замечательно. Но спокойнее его читать под сенью С-400».

«Политаналитика» видит в действиях президента России не просто реверанс в сторону мусульманских партнеров:

«Вообще-то президент Путин цитирует Коран впервые, но тем самым он в восточном стиле намекает своим коллегам, что Россия – государство евразийское, а значит и великое славянское, и великое тюркское государство, народы которой сохранили много больше исторических корней, чем многие другие, и вместе с тем Россия – это не только великая православная цивилизация, но и – великое мусульманское общество».

«Россия в глобальной политике» пишет:

«Идея продавать оружие и Ирану, и Саудовской Аравии подкупает своей простотой и ясностью. Тем более что Эр-Рияд оружие приобретает не для того, чтобы им пользоваться (все равно не получается), а чтобы заплатить важным акторам международной политики за лояльность. Ну и к тому же С-400 официально считается оружием оборонительным».

«АДЕКВАТ» комментирует вопрос Владимиру Путину, какой из комплексов, С-300 или С-400, лучше купить Саудовской Аравии:

«Толстый тролль ответил бы - на что бюджетов хватит. Мы толсто не работаем. Не наш... даже не метод, а стиль. Но параллель с рукопожатием в президентской ложе Лужников, когда в прошлом июне саудитам забили пятый, воля ваша, все равно сильнейшая».

