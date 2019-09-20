Скрепы от Телеграма: Путин троллит, Шнуров матерится, Устинов выдыхает
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Атака дронов
В конце прошлой недели произошли нападения с участием предположительно иранских дронов на нефтяные месторождения компании Saudi Aramco. Ответственность за случившееся взяли на себя представители йеменского движения, воюющего против Саудовской Аравии. В Telegram обсуждали, кто главный бенефициар нападения и откуда у Ирана могли взяться дроны.
«Всевидящее око» о пророческих параллелях с научной фантастикой:
«В самом деле, невозможно не думать про "Дюну" Герберта и фременов, когда читаешь, как йеменские хуситы разбомбили Саудовскую Аравию дронами. Когда Герберт писал своих "космических арабов", у которых зачастую продвинутые технологии сочетаются с полным средневековьем, это была фантастика. А теперь - реальность».
«Медиатехнолог» обращает внимание на интересы Соединенных Штатов:
«Не удивлюсь, если окажется, что правительственные фонды США и финансируют тех самых «йеменских повстанцев», рассчитывая на последующую ликвидацию Ирана и полный контроль Саудовской Аравии в будущем. А пока Россия и США стали №1 и №2 в Топе стран по ежедневной добыче нефти соответственно, мы с вами можем только порадоваться — кубышка Фонда национального благосостояния наполнится гораздо быстрее».
«Bunin & Co» публикует комментарий политолога Алексея Макаркина, оценивающего перспективу роста цен на нефть:
«Мировая экономика замедляется, нефти нужно меньше. Саудовская Аравия найдет возможности компенсировать падение добычи нефти, хотя на это и потребуется больше времени, чем считалось сразу после атаки на НПЗ. Американцы готовы распечатать свои стратегические запасы».
«338» рассказывает историю проектирования иранских дронов:
«Иран, на деле, имеет долгую и небезуспешную историю дроностроения. От Мохаджеров и Абабилей разработки 80-х годов до свежих Шахед-129, Каппап и иных моделей (как на базе зарубежных обрацов, так и собственных разработок) полного спектра - разведка, нанесение ударов, постановка помех. Очевидно, что подавление производства иранских БЛА не самоцель, но где производство дронов, там же и авиаотрасль. А авиацию надо душить - без нее современное государство не может быть самостоятельным. Здесь как раз и прослеживается логика "авиационных войн" и острая потребность обновления российского авиапарка машинами отечественной разработки».
«В будущем во всем мире, да и Россия в этом плане не исключение, нам стоит ожидать новые тотальные законодательные запреты на использование и полёты дронов».
Коран под сенью С-400
Президент России Владимир Путин встретился с турецким и иранским лидерами в Анкаре для согласования позиции по Сирии и вопросам безопасности на Ближнем Востоке. Обсуждения прошли на фоне атаки, которой подверглись накануне саудовские нефтеперерабатывающие заводы. Российский лидер призвал Эр-Рияд для обеспечения безопасности приобрести у России ракетные комплексы С-300, по примеру Ирана, или С-400, как это сделали турецкие власти. Подчеркивая оборонительный характер вооружения, президент России процитировал Коран, что широко обсуждалось в российских кавказских телеграм-каналах.
«Повестка для Турции» пишет о мирных перспективах для Сирии по итогам саммита:
«Эрдоган потихоньку отходит от демонизации Асада. Смягчает риторику. <...> война в Сирии подходит к концу, и диалог Эрдогана с Асадом близок (хотя и не прямой). И самое интересное это то, что за сегодня я услышал этот призыв и прогноз от огромного количества политологов и обозревателей».
«Спросите у Расула» шутит:
«Все тайное, когда-нибудь становится явным. То ли после посещения Ботлиха, то ли после встречи с Хабибом Путин начал цитировать Коран».
«Abbas Djuma» отмечает:
«Коран - это, конечно, замечательно. Но спокойнее его читать под сенью С-400».
«Политаналитика» видит в действиях президента России не просто реверанс в сторону мусульманских партнеров:
«Вообще-то президент Путин цитирует Коран впервые, но тем самым он в восточном стиле намекает своим коллегам, что Россия – государство евразийское, а значит и великое славянское, и великое тюркское государство, народы которой сохранили много больше исторических корней, чем многие другие, и вместе с тем Россия – это не только великая православная цивилизация, но и – великое мусульманское общество».
«Россия в глобальной политике» пишет:
«Идея продавать оружие и Ирану, и Саудовской Аравии подкупает своей простотой и ясностью. Тем более что Эр-Рияд оружие приобретает не для того, чтобы им пользоваться (все равно не получается), а чтобы заплатить важным акторам международной политики за лояльность. Ну и к тому же С-400 официально считается оружием оборонительным».
«АДЕКВАТ» комментирует вопрос Владимиру Путину, какой из комплексов, С-300 или С-400, лучше купить Саудовской Аравии:
«Толстый тролль ответил бы - на что бюджетов хватит. Мы толсто не работаем. Не наш... даже не метод, а стиль. Но параллель с рукопожатием в президентской ложе Лужников, когда в прошлом июне саудитам забили пятый, воля ваша, все равно сильнейшая».
Бенефис Устинова
Суд освободил из СИЗО под подписку о невыезде до вынесения решения по апелляции актера Павла Устинова, двумя днями ранее осужденного на 3,5 года колонии. Устинов обвинялся в оказании сопротивления при задержании и вывихе плеча сотруднику Росгвардии во время протестных акций оппозиции в Москве. После осуждения на реальный срок, среди российских актеров начался флешмоб в поддержку осужденного, который был поддержан и авторами телеграм-каналов.
«Темник» отмечает поддержку профессионального актерского сообщества:
«Цеховая солидарность проявляет себя всё эффективнее. Как и в случае с делом Ивана Голунова. А указанные случаи — частное проявление более масштабной тенденции по нарастающей субъектности гражданского общества».
Телеобозреватель Наиля Аскер-Заде пишет:
«Приговор Устинову — это больше про символизм, нежели чем про право. <...> Подобными решениями система наносит ущерб в первую очередь себе самой. Падает доверие к институтам, а государство — это и есть эти самые институты. В чём тогда смысл? Кроме символического? И то, такой вот с позволения сказать «символизм» уже давно не работает в нынешних реалиях».
«Караульный» о моральной ответственности судей за приговор:
«История Павла Устинова, это то самое место, где неплохо было бы сказать себе стоп. Каждый день и тут конкретно и в абстрактном там - полно несправедливости и зла, а законы, в общем-то и не должны обеспечивать справедливость. Они должны обеспечивать нечто совсем иное. Но не нужно превращать их, эти самые законы в формализм, вытирая будущим одного человека, и взглядами тысяч на его судьбу свои собственные руки».
«Запретное мнение» призывает не забывать о других осужденных после московских протестов:
«Необходимо добиваться освобождения всех его фигурантов, а не только представителей креативного класса, в поддержку которых консолидировано выступили коллеги».
Канал «#ВПолитике» о смягчающих обстоятельствах :
«Мосгорсуд изменил меру пресечения, указав, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, изменились. Конкретики не было. Исправиться парень за это время точно бы не успел (хотя Павел сам проходил службу в Росгравдии), детей у него не родилось, со здоровьем тоже все в порядке. Остается только догадываться о сущности этих обстоятельств. Быть может в российской уголовной практике скоро появится новый вид смягчающего обстоятельства - заступничество общества за подозреваемого/обвиняемого/осужденного?».
Клинический шаман
МВД Бурятии задержало Александра Габышева, более известного как «Саня-Шаман». Он направлялся из Якутии в Москву, уже успел пройти около 3000 км и собрать вокруг себя свиту поклонников. Прийти в Москву он рассчитывал к 2021 году, где, по по его словам, собирался «изгнать из Кремля» Владимира Путина. По последним сообщениям, Габышев был доставлен к специалистам для оказания профессиональной психиатрической помощи.
«Ввязываться в историю с этим беснованием не лучший выход — будто Путин и в самом деле испугался, что шаман придет и «изгонит дьявола», власти и силовики такими действиям дискредитируют себя покруче шамана. А так шел бы себе чудак дальше, и дурь его каждому была бы видна».
«Задержание «Саши-шамана» - это большая ошибка в стране, которая когда-то чуть ли не в полном составе смотрела по телевизору Кашпировского и Алана Чумака, а недавно - «Битву экстрасенсов»».
«Доктор прописал» о признании «шамана» узником совести:
«И в самом деле, не шутка. Вот, на сайте Amnesty International. Интересно, дно когда-нибудь нащупают?».
Политолог Наталия Елисеева пишет:
«Несчастный Габышев на фоне смерти супруги помутился рассудком и стал считать себя шаманом. Ну что поделать, кто-то себя Наполеоном считает. Но вместо того, чтобы мужика пролечить, из него стали делать героя-мученика. Естественно, благодаря СМИ и блогерам. Его использовали и КПРФ, и навальнята. Цель - поднять народ.<... > Но есть один нюанс. Хороший герой - мертвый герой. И сценарий это учитывает, иначе не получится спускового крючка».
Журналист Андрей Медведев:
«Несчастный, надломленный, пьющий человек. Он если и узник, то только лишь своего разума и обитающих там призраков. А еще он узник ситуации и тех негодяев, которые используют его в своих информационных баталиях и атаках. Шел бы себе и никто не знал бы про него. Если бы не рассказывали о нем с утра до вечера сайты, газеты и радиостанции. Вопрос: зачем? Какова была реальная цель всей этой агитации и пропаганды?».
Ленинградское дело
Посетительница концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону пожаловалась в правоохранительные органы на нецензурную лексику, которая звучала со сцены. В итоге суд оштрафовал организаторов концерта.
«112» сообщает:
«На сей раз, традиционное для "Ленинграда" творчество покоробило специалиста Минкульта России по Югу и Кавказу, Александру Мирошниченко. Александра написала заявление в полицию, в котором пожаловалась, что Сергей Шнуров, 4 часа, прилюдно, на всю " Ростов-Арену", употреблял ненормативную лексику. Иначе говоря, просто пел свои песни на концерте».
«Мейстер» размышляет о соответствии запретительного законодательства о мате реалиям жизни:
«Минкульт (и государство в целом) в этой ситуации выглядят оравой держиморд, которые мешают музыкантам выражать себя, а слушателям получать удовольствие от их творчества. До кучи Шнуров получил бесплатную рекламу во всех ведущих СМИ страны и укрепил свой имидж бунтаря и хулигана».
Канал «Несоциальная сеть» прогнозирует будущее автора доноса:
«Тёлочку ждет всероссийская слава и премия от Мединского. Ну, либо, увольнение за дебилизм и необразованность, ибо поговорке «из песни слов не выкинешь» учат в школе, которую она, похоже, прогуляла. Но для Минкульта это, скорее всего, входит в норму. Так и живем.»
Канал «Розовые очки» считает, что не стоит наказывать одного лишь солиста «Ленинграда»:
«Не уточняется, накажут ли зрителей, подпевавших Шнурову».
Канал «Ростов №1» обращает внимание на то, против кого именно было возбуждено дело:
«В полиции посоветовались и решили штрафовать не физическое лицо, а юридическое. Или, проще говоря, не Шнура, а организаторов. Дело в том, что с матюкающегося артиста бюджет бы пополнился совсем незначительно, а компанию «Медиашоу» можно привлечь аж на 50 тысяч рублей!<...> Теперь Ростов может спать спокойно — все проблемы решены».
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