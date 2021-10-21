СКР заинтересовался избиением школьника охранником «Пятерочки»
Следователи заинтересовались инцидентом с избиением школьника охранником магазина «Пятерочка» в Новосибирске, сообщает «РЕН ТВ».
После случившегося мальчик попал в больницу с переломом позвоночника. Следственный отдел по Дзержинскому району города организовал доследственную проверку по факту причинения 13-летнему школьнику телесных повреждений.
Инцидент произошел в магазине на проспекте Дзержинского 19 октября. Охранник заподозрил мальчика в краже. Он схватил ребенка, заломил ему руки и ударил между лопаток.
Напомним, нa севере Москвы aдминистрaтор мaгaзинa жестоко избил мужчину, пытaвшегося укрaсть бутылку водки. Пострaдaвший в коме.
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