СКР заинтересовался избиением школьника охранником «Пятерочки»

Следователи заинтересовались инцидентом с избиением школьника охранником магазина «Пятерочка» в Новосибирске, сообщает «РЕН ТВ».

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После случившегося мальчик попал в больницу с переломом позвоночника. Следственный отдел по Дзержинскому району города организовал доследственную проверку по факту причинения 13-летнему школьнику телесных повреждений.

Инцидент произошел в магазине на проспекте Дзержинского 19 октября. Охранник заподозрил мальчика в краже. Он схватил ребенка, заломил ему руки и ударил между лопаток.

Напомним, нa севере Москвы aдминистрaтор мaгaзинa жестоко избил мужчину, пытaвшегося укрaсть бутылку водки. Пострaдaвший в коме.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ОхранаДети
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