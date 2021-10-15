В Калмыкии «Пятерочка» снизила цены на морковь и капусту после предупреждения ФАС

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group) снизила цены на морковь и капусту в Черноземельском районе республики после предупреждения управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Калмыкии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что эта торговая сеть занимает доминирующее положение в районе. Сейчас стоимость данных продуктов не превышает установленную в столице республики, Элисте, где «Пятерочка» конкурирует с другими участниками рынка.