СКР проверит данные о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА

Следственный комитет России проверит достоверность информации о митинге, который якобы произошел в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА), сообщает RT.

В ходе него прозвучали экстремистские лозунги. С целью проверки информации и выяснения всех обстоятельств произошедшего заведено уголовное дело.

Ранее житель Камчатки лишился паспорта за призывы к экстремизму в отношении россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ЭкстремизмМитингСКР

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