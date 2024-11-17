СКР проверит данные о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА
17 ноября 202401:17
Следственный комитет России проверит достоверность информации о митинге, который якобы произошел в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА), сообщает RT.
В ходе него прозвучали экстремистские лозунги. С целью проверки информации и выяснения всех обстоятельств произошедшего заведено уголовное дело.
Ранее житель Камчатки лишился паспорта за призывы к экстремизму в отношении россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru