СКР потребовал доклад о ходе расследования дела об избиении сына Пьехи

Отмечается, что насилие над детьми «стало весьма распространенным средством решения конфликтов, которые вполне могут быть решены цивилизованным путем».

По данным следствия, за шесть месяцев текущего года было инициировано 126 уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним и 310 уголовных дел об истязаниях.

7-летний сын Стаса Пьехи получил травмы после конфликта с соседкой семьи певца по поселку Рощино Ленинградской области. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.

Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, избившей ребенка.

