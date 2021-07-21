Жорин: Против женщины, избившей сына Стаса Пьехи, возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, избившей семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Об этом сообщил представляющий интересы артиста адвокат Сергей Жорин.

«Сегодня следствием были взяты объяснения с мамы ребенка, опрошены свидетели и запрошены медицинские документы, которые подтвердили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы у сына Стаса Пьехи. По совокупности этих обстоятельств было принято решение о возбуждении уголовного дело в отношении женщины, которая избила ребенка», — рассказал защитник в беседе с ТАСС.

Жорин отметил, что семья Пьехи благодарны главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и ведомству «за то, что оперативно изъяли материал проверки и быстро подключились к расследованию».

Как сообщили в пресс-службе СК, после инцидента с сыном артиста по поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По данным следствия, 18 июля на территории коттеджного поселка в Ленинградской области женщина толкнула семилетнего мальчика, в результате чего он упал и получил телесные повреждения. Конфликт начался из-за порчи надувного бассейна. В СК подчеркнули, что все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, ход расследования дела взят на контроль руководителем следственного управления.

Ранее стало известно, что 7-летний сын Стаса Пьехи получил травмы после конфликта с соседкой семьи певца по поселку Рощино Ленинградской области. По словам Жорина, у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.

