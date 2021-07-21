Жорин: Против женщины, избившей сына Стаса Пьехи, возбудили дело
Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, избившей семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Об этом сообщил представляющий интересы артиста адвокат Сергей Жорин.
«Сегодня следствием были взяты объяснения с мамы ребенка, опрошены свидетели и запрошены медицинские документы, которые подтвердили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы у сына Стаса Пьехи. По совокупности этих обстоятельств было принято решение о возбуждении уголовного дело в отношении женщины, которая избила ребенка», — рассказал защитник в беседе с ТАСС.
Жорин отметил, что семья Пьехи благодарны главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и ведомству «за то, что оперативно изъяли материал проверки и быстро подключились к расследованию».
Как сообщили в пресс-службе СК, после инцидента с сыном артиста по поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По данным следствия, 18 июля на территории коттеджного поселка в Ленинградской области женщина толкнула семилетнего мальчика, в результате чего он упал и получил телесные повреждения. Конфликт начался из-за порчи надувного бассейна. В СК подчеркнули, что все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, ход расследования дела взят на контроль руководителем следственного управления.
Ранее стало известно, что 7-летний сын Стаса Пьехи получил травмы после конфликта с соседкой семьи певца по поселку Рощино Ленинградской области. По словам Жорина, у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 704 / сут.
Умерли
151 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 584 / сут.
- В ФРГ сообщили о телефонном разговоре Меркель и Путина
- Жорин: Против женщины, избившей сына Стаса Пьехи, возбудили дело
- СМИ: В России протестировали отключение Рунета от глобальной сети
- Белый дом анонсировал визит Зеленского в США
- Госдепартамент раскрыл детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2»
- Подмосковные медики получили сертификаты на льготную ипотеку
- Стекло и «слой жирка». Шеф-повар рассказал, как выбирать тушенку
- Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Чили
- Вирусолог оценил эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
- Госдеп: США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru