Скончавшаяся в Коммунарке с подозрением на COVID-19 умерла от рака
Названа причина смерти женщины в Москве, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. По информации Оперативного штаба столицы, причиной гибели стало онкологическое заболевание в паллиативной стадии.
«Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», - сообщает Москва 24 со ссылкой на заявление штаба. Отмечается, что женщина была доставлена в больницу в Коммунарке из-за дочери, которая недавно вернулась из-за границы и контакировала с матерью.
При этом отмечается, что взятые у скончавшейся пациентки анализы не выявили у нее коронавируса COVID-19, передает Москва 24.
Всего в коммунарке на лечении находятся более 400 человек,в основном с диагнозом «пневмония». За последние сутки были выписаны 70 человек, уточняет RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Банк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах
- Скончавшаяся в Коммунарке с подозрением на COVID-19 умерла от рака
- Фармацевты опровергают дефицит парацетамола в московских аптеках
- Колумнист Bloomberg предсказал Саудовской Аравии «невероятный кризис»
- Курс доллара опустился ниже 79 рублей