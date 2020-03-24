Скончавшаяся в Коммунарке с подозрением на COVID-19 умерла от рака

Названа причина смерти женщины в Москве, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. По информации Оперативного штаба столицы, причиной гибели стало онкологическое заболевание в паллиативной стадии.

«Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», - сообщает Москва 24 со ссылкой на заявление штаба. Отмечается, что женщина была доставлена в больницу в Коммунарке из-за дочери, которая недавно вернулась из-за границы и контакировала с матерью.

При этом отмечается, что взятые у скончавшейся пациентки анализы не выявили у нее коронавируса COVID-19, передает Москва 24.

Всего в коммунарке на лечении находятся более 400 человек,в основном с диагнозом «пневмония». За последние сутки были выписаны 70 человек, уточняет RT.

