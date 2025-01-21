Скончался журналист Леонид Свиридов

Журналист медиагруппы «Россия сегодня» Леонид Свиридов, ранее работавший в Чехии, Словакии и Польше, ушел из жизни в возрасте 59 лет. О его смерти сообщило агентство «РИА Новости», отметив, что медики устанавливают причину.

Свиридов начал карьеру в 1992 году на ВГТРК, работал в Белоруссии, а затем возглавлял корпункт в Праге, освещая события в странах Центральной и Восточной Европы. С 2003 года он находился в Польше, однако в 2015 году власти страны аннулировали его разрешение на проживание в ЕС и выслали из страны.

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По данным СМИ, польские спецслужбы подозревали журналиста в шпионаже, однако ему отказали в предоставлении оснований этого решения.

Позже Свиридов продолжил работать в медиагруппе «Россия сегодня», занимаясь польской тематикой в Sputnik, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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