Скончался участник «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

Советник главы «Росатома» по информационным проектам и участник передачи «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов умер на 56-м году жизни, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В Telegram-канале передачи отметили, что Черемисинов на протяжении семи лет активно поддерживал команду знатоков, способствуя разрешению сложных игровых моментов и вручая приз «Хрустальный атом» в знак признания заслуг лучших участников.