Скончался участник «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов
Советник главы «Росатома» по информационным проектам и участник передачи «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов умер на 56-м году жизни, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
В Telegram-канале передачи отметили, что Черемисинов на протяжении семи лет активно поддерживал команду знатоков, способствуя разрешению сложных игровых моментов и вручая приз «Хрустальный атом» в знак признания заслуг лучших участников.
Андрей Черемисинов родился в Магаданской области и начал свою карьеру в медиасфере, возглавляя нижегородскую телекомпанию «Сети НН» с 1999 по 2015 годы. В 2016 году он перешел на работу в госкорпорацию «Росатом», где занял пост заместителя директора департамента коммуникаций, затем возглавил его, а позже стал советником генерального директора по информационным проектам.
Черемисинов активно поддерживал интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». В 2020 году он сам сел за игровой стол в качестве знатока, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru