Актер из «Майора Грома» Михаил Демчук умер в возрасте 40 лет

Российский актер Михаил Демчук, известный по ролям в кино, сериалах и дубляже, скончался на 41-м году жизни, сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

По информации на странице актера, артист умер 16 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

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Демчук родился в 1984 году и за свою карьеру снялся в фильмах «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками», а также в сериалах «Конец света» и «Полярный-2».

В последнее время он участвовал в съемках фильма «Шаман», где исполнял роль алкодемона. Работа над этим фильмом пока не завершена, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из сериала "Полярный-2"
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