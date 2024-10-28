Актер из «Майора Грома» Михаил Демчук умер в возрасте 40 лет
Российский актер Михаил Демчук, известный по ролям в кино, сериалах и дубляже, скончался на 41-м году жизни, сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».
По информации на странице актера, артист умер 16 октября, однако известно об этом стало только сейчас.
Демчук родился в 1984 году и за свою карьеру снялся в фильмах «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками», а также в сериалах «Конец света» и «Полярный-2».
В последнее время он участвовал в съемках фильма «Шаман», где исполнял роль алкодемона. Работа над этим фильмом пока не завершена, передает «Радиоточка НСН».
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