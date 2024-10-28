Актер из «Майора Грома» Михаил Демчук умер в возрасте 40 лет

Российский актер Михаил Демчук, известный по ролям в кино, сериалах и дубляже, скончался на 41-м году жизни, сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

По информации на странице актера, артист умер 16 октября, однако известно об этом стало только сейчас.