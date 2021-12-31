Скончался старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев

Старший брат патриарха Кирилла, протоиерей Николай Гундяев скончался на 82-м году жизни.

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Почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Петербурга, бывший ректор Ленинградской духовной академии ушел из жизни 30 декабря после тяжелой продолжительной болезни, говорится на официальном сайте Русской православной церкви.

Уточняется, что отпевание отца Николая состоится 2 января. Священнослужителя похоронят на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Николай Гундяев родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. Окончил Ленинградскую духовную семинарию, затем - Ленинградскую духовную академию. В 1972 году защитил научную степень доцента, а в 1975 году - профессора духовной академии. С 15 марта 1986 года по 22 июня 1987 года возглавлял учебное заведение в качестве ректора. С 25 мая 1977 года по 2 марта 1986 года, а затем с 23 июня 1987 года - настоятель Спасо-Преображенского собора в Ленинграде. С 11 августа 2014 года стал его почетным настоятелем, отмечает «Интерфакс».

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ФОТО: pixabay.com
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