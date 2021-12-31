Путин в новогоднем обращении поддержал россиян, потерявших из-за пандемии близких
Накануне Нового года всех людей объединяют надежды на добрые перемены, сказал в традиционном новогоднем обращении к россиянам президент страны Владимир Путин.
«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года», - цитирует главу государства ТАСС.
Российский лидер сказал слова поддержки всем людям, потерявшим своих близких из-за пандемии.
Владимир Путин отметил в своей речи, что повышение благосостояния и качества жизни людей сделает Россию более сильной.
Крепкое здоровье, к которому приложатся успехи в разных областях, президент назвал главным пожеланием всем на 2022 год.
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