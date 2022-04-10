Скончался президент Государственного исторического музея Александр Шкурко
Ушел из жизни президент Государственного исторического музея в Москве Александр Шкурко скончался. Об этом сообщили в музее 10 апреля.
«С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год», — цитируют сообщение «Известия».
Российский историк Александр Шкурко окончил исторический факультет Московского государственного университета. В период с 1982 по 1992 год занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР, затем, с 1992 по 2010 год, был директором Исторического музея. Александр Шкурко являлся специалистом по скифской археологии, был лауреатом Государственной премии РФ в области культуры (2003), почетным профессором МГУ.
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