Скончался президент Государственного исторического музея Александр Шкурко

Ушел из жизни президент Государственного исторического музея в Москве Александр Шкурко скончался. Об этом сообщили в музее 10 апреля.

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«С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год», — цитируют сообщение «Известия».

Российский историк Александр Шкурко окончил исторический факультет Московского государственного университета. В период с 1982 по 1992 год занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР, затем, с 1992 по 2010 год, был директором Исторического музея. Александр Шкурко являлся специалистом по скифской археологии, был лауреатом Государственной премии РФ в области культуры (2003), почетным профессором МГУ.

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ФОТО: pixabay.com
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