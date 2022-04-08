Песков объяснил, почему Путин раньше всех приехал проститься с Жириновским

По его словам, глава государства приехал в Колонный зал Дома союзов раньше официального начала, чтобы не создавать сложностей.

«Это сделано специально, чтобы не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься. Он просто приехал пораньше», - пояснил представитель Кремля.

Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжёлой болезни. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спасти жизнь политика не позволили тяжесть заболевания и особенности его течения, сообщает RT.