Песков объяснил, почему Путин раньше всех приехал проститься с Жириновским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «фактически начал церемонию прощания» с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает ТАСС.
По его словам, глава государства приехал в Колонный зал Дома союзов раньше официального начала, чтобы не создавать сложностей.
«Это сделано специально, чтобы не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься. Он просто приехал пораньше», - пояснил представитель Кремля.
Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжёлой болезни. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спасти жизнь политика не позволили тяжесть заболевания и особенности его течения, сообщает RT.
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