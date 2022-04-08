Песков объяснил, почему Путин раньше всех приехал проститься с Жириновским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «фактически начал церемонию прощания» с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает ТАСС.

Медведев посетил церемонию прощания с Жириновским

По его словам, глава государства приехал в Колонный зал Дома союзов раньше официального начала, чтобы не создавать сложностей.

«Это сделано специально, чтобы не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься. Он просто приехал пораньше», - пояснил представитель Кремля.

Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжёлой болезни. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спасти жизнь политика не позволили тяжесть заболевания и особенности его течения, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрощаниеДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры