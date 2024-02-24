Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

По данным агентства, Лебедев умер в связи с болезнью. Об этом сообщили в медицинских кругах.

Руководить работой Верховного суда РФ, пока не состоится назначение нового председателя, будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники в суде.

Ранее cаратовский тележурналист и экс-депутат областной думы Алевтина Лосина умерла на 67-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Романа Бусаргина в Telegram.





