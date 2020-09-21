Прощание с ведущим «Русского лото» пройдет 23 сентября
Церемония прощания с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене института имени Щукина. Об этом сообщается на сайте театрального вуза.
Уточняется, что церемония начнется в 10 часов. Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00.
Похоронен популярный телеведущий будет на Востряковском кладбище.
Михаил Борисов умер на 72-м году жизни в субботу, 19 сентября. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли. Он много трудился в кино, на телевидении и в театре.
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