Прощание с ведущим «Русского лото» пройдет 23 сентября

Церемония прощания с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене института имени Щукина. Об этом сообщается на сайте театрального вуза.

Уточняется, что церемония начнется в 10 часов. Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00.

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Похоронен популярный телеведущий будет на Востряковском кладбище.

Михаил Борисов умер на 72-м году жизни в субботу, 19 сентября. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли. Он много трудился в кино, на телевидении и в театре.


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ФОТО: Официальный сайт Михаила Борисова
ТЕГИ:Смерть
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