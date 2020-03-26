Скончался народный артист России Юрий Кукес

Народный артист России Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщается на сайте ФКП «Росгосцирк». Он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

«В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте», - говорится в сообщении.