Скончался исполнитель роли Джека Восьмеркина
Скончался советский и российский актер Александр Кузнецов, известный широкой публике по главной роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец». Артисту было 59 лет. Он скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила жена актера Эммануила Виторгана Ирина, передает ТАСС.
Александр Кузнецов сыграл более 70 ролей в кино. Он работал, в том числе в Голливуде. Он участвовал в одной из серий телесериала «Санта-Барбара».
Ранее участник группы «На-На» Владимир Политов в эфире НСН опроверг подготовку Бари Алибасова к операции.
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