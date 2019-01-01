Скончался исполнитель роли Джека Восьмеркина

Скончался советский и российский актер Александр Кузнецов, известный широкой публике по главной роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец». Артисту было 59 лет. Он скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила жена актера Эммануила Виторгана Ирина, передает ТАСС.

Александр Кузнецов сыграл более 70 ролей в кино. Он работал, в том числе в Голливуде. Он участвовал в одной из серий телесериала «Санта-Барбара».

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