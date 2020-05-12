Умер один из лидеров российских националистов
Сегодня стало известно о смерти одного из лидеров националистов России Константина Крылова. Публицист, философ, политический деятель умер на 53 году жизни, сообщила в соцсетях его супруга Надежда Шалимова. В начале этого месяца у Крылова случился инсульт.
После кровоизлияния в мозг публицист был госпитализирован в реанимационное отделение. Как рассказал тогда его жена, основные физиологические функции у него не были утрачены - он мог говорить, есть и дышать.
Константин Крылов был одним из активных участников массовых выступлений в 2011 и 2012 годах. В 2011 году он стал фигурантом уголовного дела о разжигании межнациональной розни после его речи на митинге «Хватит кормить Кавказ» на Болотной площади в Москве. Тогда суд приговорил Крылова к 120 часам исправительных работ.
Как отмечает РИА ФАН, в двухтысячные годы в разное время Крылов стоял во главе Русского общественного движения, был президентом «РОД-Россия», членом ЦК Конгресса русских общин. C 2007 года занял пост редактора газеты «Русский марш».
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