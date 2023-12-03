Скончался герой песни «Батяня-комбат» генерал Солуянов

Ему было 70 лет. Солуянов был героем песни музыкального коллектива «Любэ» под названием «Батяня-комбат». В середине 90-х годов режиссер Никита Михалков решил снять клип для этой композиции и позвал Солуянова на роль «батяни-комбата».

В Афганистане Солуянов участвовал в 70 операциях.

Ранее лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары военным на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

