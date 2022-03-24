В Германии отменили все концерты группы «Любэ»

Музыканты должны были выступать в мае на площадке научного сообщества Urania в Берлине, пишет РИА ФАН. Организатор концертов российского коллектива, агентство Evennta, объявило об отмене всех десяти запланированных выступлений.

Как отмечает B. Z., концерты «Любэ» отменили после участия группы в концерте-митинге по случаю годовщины присоединения Крыма в «Лужниках» 18 марта. При этом продажи билетов на выступления музыкантов в Германии продолжались до минувшего вторника, 22 марта.



