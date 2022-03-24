В Германии отменили все концерты группы «Любэ»

Концерты российской группы «Любэ» в Германии отменены. Об этом сообщает газета B. Z.

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Музыканты должны были выступать в мае на площадке научного сообщества Urania в Берлине, пишет РИА ФАН. Организатор концертов российского коллектива, агентство Evennta, объявило об отмене всех десяти запланированных выступлений.

Как отмечает B. Z., концерты «Любэ» отменили после участия группы в концерте-митинге по случаю годовщины присоединения Крыма в «Лужниках» 18 марта. При этом продажи билетов на выступления музыкантов в Германии продолжались до минувшего вторника, 22 марта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыКонцертГермания
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