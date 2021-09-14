Скончался экс-командующий войсками на Северном Кавказе генерал Казанцев
Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, Герой России генерал Виктор Казанцев умер в Краснодаре на 76-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного военного округа (ЮВО).
«Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни», — отметили в ЮВО.
Виктор Казанцев командовал объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, в 1999—2000 годах руководил освобождением территории Чечни от бандформирований. В 1999 году Казанцеву было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований, отмечает Ura.ru. С 2000-го по 2004 годы генерал был полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.
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