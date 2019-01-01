Скончался бывший посол СССР в Британии Леонид Замятин

Экс-посол СССР в Великобритании Леонид Замятин ушел из жизни 19 июня на 98-ом году жизни, сообщает Министерство иностранных дел России.

В своем обращении МИД РФ выразило соболезнования по поводу смерти Леонида Замятина, назвав его «выдающимся государственным и общественно-политическим деятелем, посвятившим себя служению Родине на внешнеполитическом направлении».

Леонид Замятин занимал пост посла СССР в Великобритании в 1986-1991 годах. Работал в системе МИД СССР с 1946 по 1991 год. Он имеет ряд наград: ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "В память 800-летия Москвы". В 1978 году он был удостоен Ленинской премии.

Ранее НСН сообщала о смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси 17 июня, а также о подозрениях в убийстве экс-главы государства.

