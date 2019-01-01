Эрдоган считает смерть экс-президента Египта Мурси «убийством»

Президент Турции Эрдоган заявил в среду, 19 июня, что не верит в естественную причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси. «Мурси не умер, а был убит», - заявил Эрдоган и пообещал поднять данный вопрос на саммите стран G20 в конце июня, а также призвал Организацию исламского сотрудничества отреагировать на случившееся, передает Reuters.

«Братья-мусульмане» (организация, запрещенная в России) назвали смерть Мурси «стопроцентном убийством» и возложили вину на действующие власти Египта. Они считают, что экс-президент Египта умер из-за отсутствия своевременной медицинской помощи.

Мухаммед Мурси скончался 17 июня во время судебного заседания от сердечного приступа, по данным медицинских служб. В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси продолжались до его смерти.

