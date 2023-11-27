Скифское золото доставили на Украину

По их словам, в Сокровищницу Национального музея Украины привезли 2 694 килограмма культурных ценностей, таможенники проведут их идентификацию.

Ранее украинское министерство культуры и информационной политики заявило, что достигло договоренности с амстердамским Музеем Алларда Пирсона о возвращении экспонатов. Золото, хранившееся в четырех музеях Крыма, в 2014 году передали учреждению в Амстердаме для проведения выставки. После воссоединения Крыма с РФ коллекцию решили не возвращать ни России, ни Украине до судебного решения. Позже суд постановил, что золото — часть украинского наследия и должно быть передано Киеву. Решение подтвердил Апелляционный суд в Амстердаме, напоминает RT.

