Швыдкой назвал политически ничтожным решение о передаче скифского золота Киеву
Россия может обратиться в международный суд из-за передачи коллекции скифского золота Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее украинское министерство культуры и информационной политики заявило, что достигло договоренности с амстердамским Музеем Алларда Пирсона о возвращении экспонатов. Золото, хранившееся в четырех музеях Крыма, в 2014 году передали учреждению в Амстердаме для проведения выставки. После воссоединения Крыма с РФ коллекцию решили не возвращать ни России, ни Украине до судебного решения. Позже суд постановил, что золото — часть украинского наследия и должно быть передано Киеву. Решение подтвердил Апелляционный суд в Амстердаме, напоминает Ura.ru.
Как отметил Швыдкой, контракт нидерландской стороны был заключен с крымскими музеями, и коллекция должна была вернуться на полуостров.
«Мы считаем, что решение Верховного суда Нидерландов сделано под серьезным политическим нажимом, мы считаем его политически ничтожным», — цитирует РИА Новости спецпредставителя президента.
Швыдкой допустил, что Москва обратится в международный суд «несмотря на все сложные отношения» с международными инстанциями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru