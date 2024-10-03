«Добрые мультики»: Прививать детям патриотизм в детсадах призвали через искусство
«Разговоры о важном» в формате примитивных проповедей в детских садах не будут эффективны, дети должны впитывать родную культуру через игру и воображение, заявил НСН Олег Смолин.
Если вводить «Разговоры о важном» в детских садах, то на них нужно читать и обсуждать с детьми адаптированные русские народные сказки и смотреть добрые советские мультфильмы вместо скучных проповедей. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета по науке и высшему образованию, член комиссии по депутатской этике Олег Смолин.
Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» и финалистами телепроекта «Классная тема» поддержал идею распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады. При этом он подчеркнул, что «здесь важно не перегибать». Пока такие разговоры проводят только в школах в качестве внеурочного занятия. Смолин усомнился, что именно такой формат патриотического воспитания нужен детям.
«Последнее время у нас в моде советская система образования. Причем даже у тех, кто еще вчера были антисоветчиками. Патриотическим воспитанием была проникнута вся атмосфера воспитания. Я совсем не уверен, что в детском саду нужны отдельно взятые «Разговоры о важном», но убежден, что там нужна система патриотического воспитания. Давно доказано, что самое мощное средство воспитания - это искусство. У детей преобладающая деятельность – это игра, а преобладающая работа мозга – воображение. У нас есть народные сказки в адаптированном варианте, народные былины, опять же адаптированные, прекраснейшие мультфильмы, прежде всего, советского периода. Я бы на уроках о важном занимался чтением, просмотром и комментированием этих мультфильмов, потому что дети прежде всего должны впитать, если не с молоком матери, то с дошкольным образованием свою родную культуру. А примитивные проповеди этого никогда не заменят. Потом можно читать все что угодно, Гарри Поттера, или сказки других народов и приобщаться еще и к мировой культуре», - рассказал он.
Также Путин предложил министерству просвещения РФ вместе с профильными педагогами продумать меры для сохранения и повышения культуры речи в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше открыт рекрутинговый центр для украинских добровольцев
- Пушилин: Порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре
- «Семья - самое важное»: Боярская заявила, что карьера отошла на второй план
- Боярская призналась, что в детстве ей не нравилось быть дочерью актера
- В Иркутске задержаны руководители диаспор по делу о незаконной миграции
- Четыре сотрудника МЧС получили контузию в ДНР при атаке дрона ВСУ
- Трое мужчин похитили 16-летнюю девушку в Рязанской области для брака
- Джонсон раскрыл подробности о найденном «жучке» после встречи с Нетаньяху
- Суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела Cryptex
- СМИ: Иран предупредил США о готовности ответить на атаки Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru