«Добрые мультики»: Прививать детям патриотизм в детсадах призвали через искусство

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» и финалистами телепроекта «Классная тема» поддержал идею распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады. При этом он подчеркнул, что «здесь важно не перегибать». Пока такие разговоры проводят только в школах в качестве внеурочного занятия. Смолин усомнился, что именно такой формат патриотического воспитания нужен детям.

«Последнее время у нас в моде советская система образования. Причем даже у тех, кто еще вчера были антисоветчиками. Патриотическим воспитанием была проникнута вся атмосфера воспитания. Я совсем не уверен, что в детском саду нужны отдельно взятые «Разговоры о важном», но убежден, что там нужна система патриотического воспитания. Давно доказано, что самое мощное средство воспитания - это искусство. У детей преобладающая деятельность – это игра, а преобладающая работа мозга – воображение. У нас есть народные сказки в адаптированном варианте, народные былины, опять же адаптированные, прекраснейшие мультфильмы, прежде всего, советского периода. Я бы на уроках о важном занимался чтением, просмотром и комментированием этих мультфильмов, потому что дети прежде всего должны впитать, если не с молоком матери, то с дошкольным образованием свою родную культуру. А примитивные проповеди этого никогда не заменят. Потом можно читать все что угодно, Гарри Поттера, или сказки других народов и приобщаться еще и к мировой культуре», - рассказал он.

Также Путин предложил министерству просвещения РФ вместе с профильными педагогами продумать меры для сохранения и повышения культуры речи в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







