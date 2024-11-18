«Скатываемся к Чумаку!»: Мясников призвал отказаться от врачей-блогеров

Лечить пациентов на расстоянии невозможно — можно дать лишь общий совет, однако врач должен видеть пациента, а за границей тех, кого в России называют врачами-блогерами, лишают диплома и сажают в тюрьму. Об этом НСН заявил главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

Врач и телеведущая Елена Малышева выступила против врачей-блогеров. Об этом сообщил Telegram-канал URA.ru. «Все, что касается врачебной деятельности, должно регламентироваться очень жестко и серьезно. Безусловно, Минздрав должен стать ведущей организацией, которая имеет ассоциацию врачей-блогеров. Все медики, которые работают в соцсетях, чтобы привлечь клиентов, должны стать членами этой ассоциации», — отметила она, подчеркнув, что все врачи-блогеры должны выложить в соцсети дипломы и лицензии. Мясников призвал запретить деятельность врачей-блогеров.