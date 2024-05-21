В Москве состоялась премьера фильма «Майор Гром: Игра»
В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера второго фильма по отечественным комиксам «Майор Гром: Игра», сообщает РИА Новости.
Картина стала фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля, где состоялась её международная премьера.
«Майор Гром: Игра» выйдет в прокат 23 мая. Согласно сюжету, действия которого будет разворачиваться спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора, в Санкт-Петербурге появляется новый таинственный злодей Призрак, который предлагает Грому сыграть в опасную игру.
Ранее в России вышел роман «Майор Гром: Игра слов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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