В Москве состоялась премьера фильма «Майор Гром: Игра»

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера второго фильма по отечественным комиксам «Майор Гром: Игра», сообщает РИА Новости.

Группа The Hatters выпустила саундтрек к фильму «Майор Гром: Игра»

Картина стала фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля, где состоялась её международная премьера.

«Майор Гром: Игра» выйдет в прокат 23 мая. Согласно сюжету, действия которого будет разворачиваться спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора, в Санкт-Петербурге появляется новый таинственный злодей Призрак, который предлагает Грому сыграть в опасную игру.

Ранее в России вышел роман «Майор Гром: Игра слов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба "Кинопоиска"
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