Скандально известный блогер Косенко ликвидировал свою компанию в РФ
Блогер Сергей Косенко ликвидировал компанию в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Организация была учреждена в октябре 2023 года, ее основная деятельность — разработка компьютерного программного обеспечения. В августе текущего года Косенко решил закрыть компанию.
Согласно документам, организация прекратила деятельность полностью — была ликвидирована — 12 декабря.
Сергей Косенко стал скандально известен после видео, в котором бросил в сугроб своего двухмесячного сына. В октябре МВД объявило блогера в розыск. Кроме того, суд арестовал банковские счета Косенко на общую сумму 206 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru