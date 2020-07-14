Скабеева опубликовала видео скандального поведения Ефремова после ДТП

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале опубликовала два коротких видео, раскрывающих поведение актёра Михаила Ефремова сразу после ДТП на Смоленской площади. Оба были показаны в эфире программы «60 минут».

На первом ролике Ефремова не видно — запечатлён только протокол, который полицейские составляли на месте ДТП. Из-за кадра слышится голос, похожий на голос Ефремова: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».