Скабеева опубликовала видео скандального поведения Ефремова после ДТП

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале опубликовала два коротких видео, раскрывающих поведение актёра Михаила Ефремова сразу после ДТП на Смоленской площади. Оба были показаны в эфире программы «60 минут».

На первом ролике Ефремова не видно — запечатлён только протокол, который полицейские составляли на месте ДТП. Из-за кадра слышится голос, похожий на голос Ефремова: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».

На втором артист запечатлён уже в кабинете на медосвидетельствовании перед прибором, определяющим количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. Внезапно Ефремов показывает средний палец стоящему перед ним человеку.

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Вечером 8 июня джип Михаила Ефремова выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в фургон, водитель которого к утру скончался от полученных травм. Самого Ефремова сняли на видео на месте ДТП в нетрезвом состоянии. Позднее в его организме помимо алкоголя найдут следы наркотиков.

Между тем, адвокат актёра Эльман Пашаев утверждает, что собрал доказательства невиновности Ефремова.

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ФОТО: Скриншот видео YouTube
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