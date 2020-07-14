Скабеева опубликовала видео скандального поведения Ефремова после ДТП
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале опубликовала два коротких видео, раскрывающих поведение актёра Михаила Ефремова сразу после ДТП на Смоленской площади. Оба были показаны в эфире программы «60 минут».
На первом ролике Ефремова не видно — запечатлён только протокол, который полицейские составляли на месте ДТП. Из-за кадра слышится голос, похожий на голос Ефремова: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».
На втором артист запечатлён уже в кабинете на медосвидетельствовании перед прибором, определяющим количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. Внезапно Ефремов показывает средний палец стоящему перед ним человеку.
Вечером 8 июня джип Михаила Ефремова выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в фургон, водитель которого к утру скончался от полученных травм. Самого Ефремова сняли на видео на месте ДТП в нетрезвом состоянии. Позднее в его организме помимо алкоголя найдут следы наркотиков.
Между тем, адвокат актёра Эльман Пашаев утверждает, что собрал доказательства невиновности Ефремова.
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