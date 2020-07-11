Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Адвокат Александр Добровинский, который представляет родных погибшего водителя Сергея Захарова в суде по делу артиста Михаил Ефремов, совершившего смертельное ДТП, опроверг ранее появившуюся информацию в СМИ о том, что потерпевшие потребовали от Ефремова 40 млн руб. Ранее об этом сообщил «Московский комсомолец», не упоминая источник информации.

Близкие погибшего водителя потребовали от Ефремова 40 млн рублей

По словам Добровинского, информация не соответствует действительности к Ефремову от потерпевших составит более 1 млн руб.

Напомним, трагическое ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице.

Ефремов обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Таганского суда
ТЕГИ:КомпенсацияСудМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры