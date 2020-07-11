Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский, который представляет родных погибшего водителя Сергея Захарова в суде по делу артиста Михаил Ефремов, совершившего смертельное ДТП, опроверг ранее появившуюся информацию в СМИ о том, что потерпевшие потребовали от Ефремова 40 млн руб. Ранее об этом сообщил «Московский комсомолец», не упоминая источник информации.
По словам Добровинского, информация не соответствует действительности к Ефремову от потерпевших составит более 1 млн руб.
Напомним, трагическое ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице.
Ефремов обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
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