Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

По словам Добровинского, информация не соответствует действительности к Ефремову от потерпевших составит более 1 млн руб.

Напомним, трагическое ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице.

Ефремов обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

