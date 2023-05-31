Скабеева назвала Собчак попрошайкой

«Гражданин Израиля с комсомольским задором требует блок на негатив. Не получишь», — заявила телеведущая, назвав Собчак попрошайкой и попросив отстать от нее.

Ранее Следственный комитет России принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела против журналистки Ксении Собчак о распространении фейков о государственной власти. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

