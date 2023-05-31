Скабеева назвала Собчак попрошайкой

Телеведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева резко отреагировала на пост Ксении Собчак, высмеивающий гомосексуальных мужчин, показанных в ходе телепередачи «60 минут». Ответ Скабеевой опубликован в ее Telegram-канале.

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«Гражданин Израиля с комсомольским задором требует блок на негатив. Не получишь», — заявила телеведущая, назвав Собчак попрошайкой и попросив отстать от нее.

Ранее Следственный комитет России принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела против журналистки Ксении Собчак о распространении фейков о государственной власти. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Песня//РИА Новости
ТЕГИ:Россия 1Ксения СобчакТелеведущий

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