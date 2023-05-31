Скабеева назвала Собчак попрошайкой
Телеведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева резко отреагировала на пост Ксении Собчак, высмеивающий гомосексуальных мужчин, показанных в ходе телепередачи «60 минут». Ответ Скабеевой опубликован в ее Telegram-канале.
«Гражданин Израиля с комсомольским задором требует блок на негатив. Не получишь», — заявила телеведущая, назвав Собчак попрошайкой и попросив отстать от нее.
Ранее Следственный комитет России принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела против журналистки Ксении Собчак о распространении фейков о государственной власти. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru