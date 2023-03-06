«Патриот вместо Собчак»: Кто станет кандидатом против всех на выборах-2024

В России сейчас запрос на единство, а не на оппозицию, поэтому альтернативой Собчак может стать военкор-патриот, сказал в эфире НСН Илья Гращенков.

Президентские выборы 2024 года пройдут с новыми лицами и в новом политическом ландшафте, однако «кандидата против всех», подобного Ксении Собчак, на них не будет, предположил в интервью НСН генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По данным РБК, в Кремле поставили цель для кандидата от власти на грядущих выборах 2024 года превысить результаты, показанные Владимиром Путиным на президентских выборах-2018.

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«Когда на выборы шла Ксения Собчак, был запрос на "кандидата против всех", на обновление, Политик Алексей Навальный (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) еще был на свободе, молодежь была активно вовлечена в либерально-оппозиционную повестку и бурлила тем, что вообще не хочет участвовать в выборах. Собчак тогда была фактически либеральным кандидатом, а реально аккумулировала голоса против всех. Сейчас повестка поменялась, это повестка сплочения, единства, того, что русские должны выжить в мире, где нас хотят "отменить". Это другой подход, и здесь разобщающий кандидат против всех не нужен. Поэтому если и будут какие-то новые кандидаты, то, скорее, патриотические», - сказал Гращенков.

Он высказал мнение, что «патриотического кандидата» на президентские выборы может выставить «Родина», и перечислил, какие еще могут быть новые лица.

«Будет другой политический ландшафт. От ЛДПР, наверное, будет лидер партии Леонид Слуцкий, а от коммунистов, возможно, не Геннадий Зюганов, а кто-то из более молодых, - тот же первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин или губернатор Калининградской области Андрей Клычков. Можно предположить, что лицом коммунистов станет депутат Госдумы Анастасия Удальцова. "Справедливая Россия" сказала, что в выборах участвовать не будет. Из парламентских партий еще "Новые люди", там могут быть новые лица, скорее всего, лидер партии Алексей Нечаев. Если говорить о непарламентских партиях, "Родина" может выставить какого-то патриотического кандидата из числа военкоров, а "Яблоко" - кого-то из наименее системных, критикующих власти. Под разные повестки могут быть разные медийные лица», – заключил собеседник НСН.
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Ранее Гращенков объяснил НСН, за счет чего действующий президент России Владимир Путин или его преемник смогут на выборах 2024 года превысить результаты выборов-2018.

На президентских выборах 2018 года Владимир Путин, представлявший «Единую Россию», набрал 76.69% голосов, второе место занял Павел Грудинин (КПРФ, 11,77%), третье Владимир Жириновский (ЛДПР, 5,65%), четвертое Ксения Собчак («Гражданская инициатива», 1,68%).

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииКсения СобчакВладимир Путин
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