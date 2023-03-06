«Патриот вместо Собчак»: Кто станет кандидатом против всех на выборах-2024

Президентские выборы 2024 года пройдут с новыми лицами и в новом политическом ландшафте, однако «кандидата против всех», подобного Ксении Собчак, на них не будет, предположил в интервью НСН генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По данным РБК, в Кремле поставили цель для кандидата от власти на грядущих выборах 2024 года превысить результаты, показанные Владимиром Путиным на президентских выборах-2018.