В Ставрополье задержали обвиняемых в тройном убийстве более 30 лет назад

Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в тройном убийстве, совершенном более 30 лет назад в городе Кисловодске Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По информации СУСК по региону, установить личности нападавших удалось благодаря применению передовой криминалистической техники. В частности, с места преступления были изъяты предметы, на которых обнаружены следы рук и биологические улики, после чего проведены молекулярно-генетические и дактилоскопические исследования.

Задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве жителя Москвы на парковке

Спустя 31 год после совершения преступления на основе результатов экспертиз удалось определить личности подозреваемых, сообщает пресс-служба следственного управления.

По данным следствия, конфликт между родственниками начался из-за раздела наследства их умершей бабушки. Внук пришел вместе с другом к дому, где проживали его дедушка и дядя с их женами. Они убили из огнестрельного оружия троих членов семьи, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеСтавропольский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры