В Ставрополье задержали обвиняемых в тройном убийстве более 30 лет назад
Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в тройном убийстве, совершенном более 30 лет назад в городе Кисловодске Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
По информации СУСК по региону, установить личности нападавших удалось благодаря применению передовой криминалистической техники. В частности, с места преступления были изъяты предметы, на которых обнаружены следы рук и биологические улики, после чего проведены молекулярно-генетические и дактилоскопические исследования.
Спустя 31 год после совершения преступления на основе результатов экспертиз удалось определить личности подозреваемых, сообщает пресс-служба следственного управления.
По данным следствия, конфликт между родственниками начался из-за раздела наследства их умершей бабушки. Внук пришел вместе с другом к дому, где проживали его дедушка и дядя с их женами. Они убили из огнестрельного оружия троих членов семьи, передает «Радиоточка НСН».
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