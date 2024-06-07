В Ставрополье задержали обвиняемых в тройном убийстве более 30 лет назад

Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в тройном убийстве, совершенном более 30 лет назад в городе Кисловодске Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По информации СУСК по региону, установить личности нападавших удалось благодаря применению передовой криминалистической техники. В частности, с места преступления были изъяты предметы, на которых обнаружены следы рук и биологические улики, после чего проведены молекулярно-генетические и дактилоскопические исследования.