В Подмосковье шесть человек задержали за похищение бизнесмена
Правоохранители Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Московской области и МУ МВД «Мытищинское» освободили похищенного бизнесмена и задержали шесть жителей разных регионов, подозреваемых в преступлении. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Преступление было совершено 20 августа в деревне Грибки городского округа Мытищи. Неизвестные схватили предпринимателя, против его воли посадили в минивэн и скрылись», — написала Волк в Telegram-канале.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция выяснила, что бизнесмена, пересадив в другой автомобиль, увезли в Солнечногорский городской округ. Правоохранители установили местонахождение похитителей и при поддержке Росгвардии задержали трех злоумышленников в садоводческом товариществе. Похищенного обнаружили в одной из комнат дачного дома.
«Одновременно на территории Химок по месту жительства были задержаны еще трое участников группы», — подчеркнула представитель МВД.
У злоумышленников изъяли использовавшийся ими транспорт, телефон и сим-карту, с которых похитители вели переписку с сыном предпринимателя. Возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору, фигурантов заключили под стражу.
Ранее в Санкт-Петербурге 19-летнюю девушку задержали по подозрению в похищении пятимесячной девочки, фигурантку заключили под стражу, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru