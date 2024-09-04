В Подмосковье шесть человек задержали за похищение бизнесмена

Правоохранители Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Московской области и МУ МВД «Мытищинское» освободили похищенного бизнесмена и задержали шесть жителей разных регионов, подозреваемых в преступлении. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Преступление было совершено 20 августа в деревне Грибки городского округа Мытищи. Неизвестные схватили предпринимателя, против его воли посадили в минивэн и скрылись», — написала Волк в Telegram-канале.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция выяснила, что бизнесмена, пересадив в другой автомобиль, увезли в Солнечногорский городской округ. Правоохранители установили местонахождение похитителей и при поддержке Росгвардии задержали трех злоумышленников в садоводческом товариществе. Похищенного обнаружили в одной из комнат дачного дома.

«Одновременно на территории Химок по месту жительства были задержаны еще трое участников группы», — подчеркнула представитель МВД.

У злоумышленников изъяли использовавшийся ими транспорт, телефон и сим-карту, с которых похитители вели переписку с сыном предпринимателя. Возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору, фигурантов заключили под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге 19-летнюю девушку задержали по подозрению в похищении пятимесячной девочки, фигурантку заключили под стражу, напоминает RT.

