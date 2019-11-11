СК засекретил материалы дела журналиста Ивана Голунова
Следствие засекретило материалы уголовного дела журналиста Ивана Голунова. Напомним, что он обвинялся в сбыте наркотических веществ. Информация была обнародована в результате требований со стороны адвоката журналиста материалов дела в Басманном суде Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как объяснил правозащитник журналиста Сергей Бадамшин, он пожаловался в суд на бездействие следствия. Он сообщил, что сотрудники Следственного комитета России устроили волокиту и уже несколько месяцев никак не могут принять решение о наказании полицейских, которых подозревают в подбрасывании наркотиков Голунову. Зaщитник попросил передaть это дело ФСБ. 1 ноября Бaсмaнный суд истребовaл у СКР мaтериaлы проверки по делу журнaлистa.
Ранее НСН писала, что 1 ноября, Журналист «Медузы» Иван Голунов явился сегодня на заседание Басманного районного суда Москвы в бронежилете. Репортера сопровождают два представителя спецслужб. Суд рассматривает жалобу Голунова на бездействие следователей Следственного комитета.
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