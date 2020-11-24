СК задержал организаторов и участников «Свидетелей Иеговы» в России

Следователи завели уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации, передает RT.

По данным следствия, отделение «Свидетелей Иеговы» начало работать ещё в июне 2019 года на северо-востоке Москвы. Последователи проводили «конспиративные сборы» в одной из квартир на Челюскинской улице, а также занимались вовлечением новых членов в запрещенную организацию.

Обыски по этому делу проводятся в 20 российских субъектах.

