СК выяснит причины жесткой посадки вертолета в Подмосковье
15 января 202023:43
Следственный комитет изучит обстоятельства вынужденной жесткой посадки частного вертолета в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК Елену Марковскую.
Как сообщили агентству, на месте происшествия работает следственная группа.
Во время жесткой посадки «вертушка» упала на бок., пишет "Утро.ру". Инцидент произошел около поселка Новосиньково. В вертолете находится только пилот, он не пострадал.
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