СК выяснит причины жесткой посадки вертолета в Подмосковье

15 января 202023:43

Следственный комитет изучит обстоятельства вынужденной жесткой посадки частного вертолета в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК Елену Марковскую.

Вертолет одной из силовых структур разбился в Краснодарском крае

Как сообщили агентству, на месте происшествия работает следственная группа.

Во время жесткой посадки «вертушка» упала на бок., пишет "Утро.ру". Инцидент произошел около поселка Новосиньково. В вертолете находится только пилот, он не пострадал.


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