Вертолет одной из силовых структур разбился в Краснодарском крае
11 декабря 201923:59
Вертолет Ми-28 одной из силовых структур разбился в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что крушение произошло почти сразу после взлета из города Кореневска. Вертолет обнаружили в 2-х км от аэродрома. По данным РИА Новости, два человека, находившиеся на борту, погибли.
Предварительной причиной падения вертолета считается сильный туман. Других подробностей пока не приводится.
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