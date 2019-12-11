Вертолет одной из силовых структур разбился в Краснодарском крае

Вертолет Ми-28 одной из силовых структур разбился в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что крушение произошло почти сразу после взлета из города Кореневска. Вертолет обнаружили в 2-х км от аэродрома. По данным РИА Новости, два человека, находившиеся на борту, погибли.

Предварительной причиной падения вертолета считается сильный туман. Других подробностей пока не приводится.



