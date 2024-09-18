СК возбудило уголовное дело по пяти статьям по факту перестрелки у офиса Wildberries
После стрельбы у офиса маркетплейса Wildberries в Романовом переулке возбуждено уголовное дело по пяти статьям, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Так, в деле фигурируют уже пять статей: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и Самоуправство».
Ранее источник агентства РИА Новости сообщил, что число погибших после стрельбы в офисе маркетплейса увеличилось до двух.
Сама основательница Wildberries ранее в своем Telegram-канале подтвердила гибель одного охранника БЦ «Романов двор» и выразила соболезнования его родным и близким. Она пообещала оказать семье погибшего всю необходимую помощь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России зависло $900 млн дивидендов индийских нефтяных компаний
- Умер бывший бас-гитарист «Монгол Шуудан» Ядриков
- СМИ: Три человека погибли в результате новой серии взрывов на востоке Ливана
- Госдума одобрила запрет на арест отцов-одиночек с детьми до 14 лет
- СМИ: 100 человек пострадали при новых взрывах устройств связи в Ливане
- СК возбудило уголовное дело по пяти статьям по факту перестрелки у офиса Wildberries
- В России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток
- В Астраханской области выявили 12 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
- Экс-редактора DOXA Арамяна объявили в международный розыск
- СМИ: В Ливане слышны звуки, похожие на недавние взрывы пейджеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru