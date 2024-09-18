СК возбудило уголовное дело по пяти статьям по факту перестрелки у офиса Wildberries

Так, в деле фигурируют уже пять статей: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и Самоуправство».

Ранее источник агентства РИА Новости сообщил, что число погибших после стрельбы в офисе маркетплейса увеличилось до двух.

Сама основательница Wildberries ранее в своем Telegram-канале подтвердила гибель одного охранника БЦ «Романов двор» и выразила соболезнования его родным и близким. Она пообещала оказать семье погибшего всю необходимую помощь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



