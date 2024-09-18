Wildberries: Первыми стрельбу у офиса открыли сопровождавшие Бакальчука люди

Также отмечается, что попытки незаконного проникновения были предприняты сразу по двум адресам компании. В пресс-службе указали, что это является лишним доказательство того, что со стороны Бакальчука не планировалось никаких переговоров.

Кроме того, в заявлении говорится, что предприниматель не является сотрудником Wildberries, поэтому доступа в офис у него нет, а принадлежащий ему 1% компании даёт право лишь на запрос документов.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что в результате стрельбы погиб охранник офиса компании в Москве, сообщает RT.