Wildberries: Первыми стрельбу у офиса открыли сопровождавшие Бакальчука люди
Первыми стрельбу у офиса Wildberries в Москве открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Об этом со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ сообщает «Газета.Ru».
Также отмечается, что попытки незаконного проникновения были предприняты сразу по двум адресам компании. В пресс-службе указали, что это является лишним доказательство того, что со стороны Бакальчука не планировалось никаких переговоров.
Кроме того, в заявлении говорится, что предприниматель не является сотрудником Wildberries, поэтому доступа в офис у него нет, а принадлежащий ему 1% компании даёт право лишь на запрос документов.
Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что в результате стрельбы погиб охранник офиса компании в Москве, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru